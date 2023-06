Por que a punição do TSE vai ser pequena para Bolsonaro

Ao que tudo indica, o Brasil começará a expurgar do front político – até porque nunca abandonará os bastidores – aquele que mais conspirou contra os fundamentos da República desde a redemocratização: Jair Bolsonaro.

Se confirmada a tendência pela inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta, 22, o líder da extrema-direita vai perder os direitos políticos por oito anos.

Ufa! Finalmente.

Parece muito, mas não é. É pouco. Muito pouco para quem desonrou a Presidência por quatro anos, atacou a Constituição e os outros poderes.

Bolsonaro deveria ter sido cassado ao defender ditadores, o fuzilamento de FHC, o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, a tortura em si, ou quando cuspiu no busto de Rubens Paiva em frente de seus familiares.

E esses são só alguns exemplos. Tem mais, muito mais. Nem entramos no comportamento abjeto do ex-presidente na pandemia.

O que está sendo julgado hoje é a famigerada reunião com embaixadores na qual, usando todo o aparato do Palácio do Planalto e da TV Brasil, Bolsonaro feriu a lisura do processo eleitoral brasileiro perante o mundo.

É grave? Sim, gravíssimo porque envolve FakeNews, a presidência da República, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Tudo isso precisa ser punido, não só para disciplinar quem se achava inimputável, mas deixar como exemplo para o futuro do país.

Mesmo com um eventual pedido de vista, esperado por muitos bolsonaristas, o julgamento terá finalmente começado. E o Brasil iniciado um processo histórico, começando a fazer Justiça para muitos. O que quero dizer é que, mesmo que a Justiça tarde, ela não pode falhar. Especialmente, relacionada a este senhor.