Pesquisas Ipespe e FSB mostram uma sequência de boas notícias para Lula

Dois levantamentos divulgados nesta segunda, 25, trazem boas notícias para o ex-presidente Lula, que permanece na liderança da corrida eleitoral e mantém uma boa distância do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro.

A pesquisa de intenção de votos do Ipespe mostra Lula com 44% dos votos contra 35% de Bolsonaro no primeiro turno. Comparando com o levantamento anterior, divulgado há 53 dias, Lula caiu um ponto percentual (de 45% para 44%) e Bolsonaro subiu um ponto (de 34% para 35%). Tudo dentro da margem de erro.

E aqui, vem a primeira boa notícia para Lula: num intervalo de quase dois meses, a intenção de votos praticamente não oscilou. Segundo o cientista político Antônio Lavareda, responsável pela pesquisa Ipespe, se o ritmo continuar assim até 2 de outubro, Bolsonaro vai conseguir reduzir apenas 3 pontos de sua diferença para o adversário, chegando às eleições com seis pontos a menos que Lula.

Outra boa notícia para Lula dentro da pesquisa do Ipespe é o fato de que a avaliação do governo praticamente não mudou desde o levantamento anterior. Neste mês, 49% dos entrevistados avaliam a gestão de Bolsonaro como ruim. Há 53 dias, esse número era de 50%. Ao mesmo tempo, a avaliação positiva só cresceu um ponto no período: saiu de 31% para 32%.

De acordo com o Ipespe, Lula tem chances de vencer as eleições no primeiro turno na pesquisa estimulada. No cenário espontâneo, quando o entrevistado fala de quem será seu voto sem ser apresentado aos nomes dos candidatos, Lula não vence na primeira etapa das eleições. No entanto, para os pesquisadores, os índices que valem são os da pesquisa estimulada.

A segunda pesquisa divulgada nesta segunda, 25, vem do FSB e também traz boas notícias para Lula.

Aqui, apenas o ex-presidente conseguiu crescer nas intenções de voto fora da margem de erro desde o último levantamento. Segundo o FSB, Lula tem agora 44% dos votos contra 31% de Bolsonaro. Na última pesquisa, de 11 de julho, Lula tinha 41% dos votos, ou seja, cresceu três pontos. Bolsonaro tinha 32% dos votos, ou seja, caiu um ponto.

Em relação à avaliação do governo, outra boa notícia para o petista: na pesquisa do FSB, não houve nenhuma alteração na aprovação da gestão: 58% dos entrevistados desaprovam a forma como Bolsonaro está governando o Brasil e 36% aprovam. No início de julho, os índices eram exatamente os mesmos.

Mais uma boa e importante notícia para Lula: 75% dos eleitores afirmam que sua decisão de voto já está tomada e não vai mudar Apenas 24% dos entrevistados dizem que podem mudar seu voto. Esse cenário é positivo para Lula porque há pouca margem para que seus adversários consigam tirá-lo do topo da disputa.

No levantamento da FSB, Lula também venceria as eleições em primeiro turno no cenário estimulado.

Como a coluna mostrou, as últimas três pesquisas divulgadas davam a Bolsonaro algumas respostas que ele buscava, mas ainda era preciso esperar outros levantamentos.

Com os dados desta segunda, 25, fica claro que a trajetória de recuperação do presidente está mais lenta do que deveria e aponta para um limite que ele provavelmente atingiu em relação à conversão de votos como resultado das muitas medidas eleitoreiras que tomou nas últimas semanas.

O presidente terá que pensar em novas estratégias – para além de ferir o teto de gastos e a legislação criando benefícios em um ano eleitoral – se quiser ter alguma chance contra Lula em outubro.