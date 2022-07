Pesquisa Datafolha traz decepção para Lula em estado decisivo

Existe uma regra entre os cientistas políticos que os diferencia de nós, público em geral, na hora analisar o resultado das pesquisas.

Enquanto focamos muito mais nos números que mostram como está a corrida eleitoral em si num levantamento, ou seja, a intenção de votos, os especialistas olham com lupa a rejeição.

Pois bem.

Divulgada nesta sexta, 1º, a nova rodada do Datafolha – agora apenas no Rio – mostra um quadro diferente do nacional, se olharmos apenas para a corrida presidencial.

No estado fluminense, Lula vence com 41% contra 34% de Jair Bolsonaro – uma diferença de apenas sete pontos percentuais.

Como mostrado pela coluna, o instituto marcou uma diferença de 19 pontos entre o petista e o atual presidente – 47% contra 28% – em todo país.

Mas o que difere uma da outra? Justamente a rejeição.

Enquanto Bolsonaro mantém os mesmos 55% de veto ao seu nome em solo carioca, Lula tem um número maior do que os 35% “detectados” no amplo cenário nacional

Segundo o DataFolha, 42% dos eleitores do Estado disseram não votar no petista de jeito nenhum. Ou seja, o ex-presidente tem 7 pontos percentuais a mais de rejeição entre cariocas.

Pronto.

Está aí a resposta do por que, no Rio de Janeiro, Lula não ganha no primeiro turno. Se o Brasil fosse o estado fluminense, certamente veríamos um 2º turno dele contra Bolsonaro… a não que o petista, em 92 dias, diminuísse sua rejeição em quase dois dígitos entre os eleitores da região.