Pesquisa Datafolha mostra a força de Lula em três regiões decisivas

A nova pesquisa Datafolha trouxe um cenário de estabilidade no quadro geral das intenções de voto para Lula e Bolsonaro, mas um recorte do levantamento mostra a força do petista em regiões importantes.

Enquanto mantém uma vantagem impressionante no Nordeste, com 59% dos votos contra 22% de Bolsonaro, Lula viu sua vantagem crescer no Sudeste e teve um avanço significativo no Centro-Oeste.

No Sudeste, região que abriga os três maiores colégios eleitorais do país (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), Lula cresceu de 41% para 43% dos votos em sete dias. O avanço parece tímido, mas coincide com uma queda nas intenções de voto de Bolsonaro, que oscilou negativamente de 36% para 34% no período.

Unindo as duas mudanças, a distância que era de cinco pontos entre os dois candidatos no dia 9 de setembro agora é de nove pontos favoráveis ao petista.

Uma das variáveis que pode ter contribuído para o crescimento de Lula no Sudeste é o apoio de Marina Silva. Como esta coluna apontou, a ex-ministra de Lula agregou muito à campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo e agora parece estar agregando à campanha presidencial.

Só em São Paulo, onde Marina é candidata a Deputada Federal, Lula subiu de 40% das intenções de voto há duas semanas, para 43%, movimentação acima da margem de erro de dois pontos percentuais (o lavantamento foi realizado após o apoio da ex-ministra do Meio Ambiente). Já Bolsonaro oscilou de 35% para 33% no mesmo período, no limite da margem.

No Centro-Oeste, Lula teve um salto ainda mais impressionante: entre 9 e 15 de setembro, subiu de 30% para 38% dos votos. No mesmo período, Bolsonaro caiu de 47% para 40%. A distância que era de 17 pontos agora é de apenas 2.

No Norte, o cenário é de empate já há algumas semanas: atualmente são 41% dos votos para Lula e 40% para Bolsonaro.

No Sul, a única boa notícia para o atual presidente: ele segue numa trajetória de crescimento e saiu de 39% para 42% dos votos em uma semana enquanto Lula caiu de 37% para 34% no mesmo período.

Pouco a pouco, Lula vai consolidando a liderança nas regiões chaves das eleições. O petista, mesmo sem a máquina pública nas mãos como tem seu adversário, consegue mostra força e potencial para voltar ao poder. Do lado de Bolsonaro, se a estratégia já era de “vale-tudo”, agora deve ficar ainda mais intensa com os números do Datafolha.