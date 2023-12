Pará vai rastrear gado para evitar criação de animais em áreas desmatadas

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na COP 28, em Dubai, um decreto que vai permitir a rastreabilidade individual do gado até 2026. O programa terá o apoio de mais de R$ 120 milhões de organizações privadas, como o Fundo Bezos e a JBS.

A rastreabilidade no Pará será feita com chips e brincos colocados em cada animal. A medida visa o combate a crimes ambientais, como o desmatamento ilegal na Amazônia.

Com o segundo maior rebanho bovino do Brasil — 26 milhões de animais —, o Pará afirma que pretende assegurar uma cadeia livre da ilegalidade, aumentando a competitividade no mercado internacional.

A rastreabilidade vai controlar o gado desde sua origem e criação, evitando que sejam animais oriundos de áreas desmatadas e degradadas.

As metas do programa são: 100 % dos bovinos rastreados individualmente até dezembro de 2025 e todo o rebanho até dezembro de 2026; 75% dos Cadastros Ambientais Rurais validados até dezembro de 2025 e 100% até dezembro de 2026; Recuperação de 20% da área de pastagens degradadas.

