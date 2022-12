O último recorde de Bolsonaro, segundo o Datafolha

O presidente Jair Bolsonaro deixará o cargo de Presidente da República com um recorde nada agradável: segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta, 30, Bolsonaro é o presidente com a pior avaliação no fim de um primeiro mandato desde a redemocratização.

O levantamento aponta que 37% dos brasileiros avaliam a gestão do presidente como ruim ou péssima, 39% acham que o governo foi ótimo ou bom e 24% consideram regular. O resultado é o pior para um presidente no fim do primeiro mandato desde 1985.

Para se ter ideia de como Bolsonaro tem números ruins, a ex-presidente Dilma saiu de seu primeiro mandato com 42% de aprovação e 24% de reprovação. Lula deixou o primeiro mandato com 52% de aprovação e apenas 14% de reprovação. Já FHC saiu do primeiro mandato com 35% de aprovação e 25% de reprovação.

Muitos fatores influenciam esses resultados. Desde a retórica golpista que sempre acompanhou os discursos do presidente até a péssima gestão durante a pior pandemia dos últimos tempos. O atual governo coleciona maus momentos e decisões equivocadas. Bolsonaro ignorou os direitos humanos, teve péssima gestão na economia e sai do poder com números decepcionantes.

Mesmo com o recorde negativo, é surpreendente que o presidente ainda consiga 39% de aprovação. O grupo de seguidores fiéis ao presidente provavelmente influenciou no resultado. No domingo, no entanto, todos os brasileiros terão um novo presidente. A partir do dia 1º, Lula começa seu terceiro mandato como Presidente da República. Espera-se que o petista governe para todos, ao contrário do que vivemos nos últimos quatro anos.

Já vai tarde, Bolsonaro.