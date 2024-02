O triste recado que Bolsonaro passou no discurso na Paulista

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro apelou a Deus, chorou, e discursou em voz chorosa, recorrendo muito à religião e ao “propósito de Deus para este país”.

O pastor Silas Malafaia fez o discurso mais agressivo contra o ministro Alexandre de Moraes, com uma interpretação particular dos eventos históricos recentes.

Fakenews na igreja pode ser visto como pecado?

O governador Tarcísio de Freitas fez o discurso do legado bolsonarista por quatro anos na presidência, com exemplos como “ele fez o pix que movimenta a economia nacional”, quando se sabe que não foi isso.

Continua após a publicidade

Já Bolsonaro….

Bem, Bolsonaro foi o pior de todos. Pediu até anistia para quem destruiu a sede dos Três Poderes em nome dele. “Já anistiaram quem fez barbaridade nesse país, peço aos 513 deputados que votem uma anistia” para os manifestantes do 8 de janeiro que estão com penas “que fogem a qualquer razoabilidade”.

O líder da extrema-direita sabe que, ao pedir anistia para os manifestantes, está pedindo na verdade para si mesmo (é muito desrespeito uso da palavra anistia justamente por quem defendeu os crimes da ditadura. Mas, prometo, não vou falar desse assunto hoje).

Continua após a publicidade

O ex-presidente negou o golpe, e disse que a minuta se referia a decretação do estado de defesa, que está previsto na Constituição.

No Brasil à direita, narrativa é o que importa. A verdade? Às favas com ela, como ensinou Jarbas Passarinho no AI-5: “Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência.”

Às favas, Às favas….