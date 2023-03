O alerta que provocou a bronca de Lula nos ministros

A cobrança pública de Lula em seus ministros tem motivo. Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, informou o presidente que algumas iniciativas dos ministérios não estavam passando pela pasta responsável por organizar o governo como um todo.

Daí, a bronca. É o que apurou a coluna.

Nesta terça-feira, 14, o presidente pediu que o primeiro escalão do governo não anuncie políticas públicas sem o aval da Casa Civil da presidência.

“Não queremos propostas de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo, e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido”, afirmou.

Lula foi irônico logo depois.

“Por isso que é importante que toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e possa anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo”.

O esporro do presidente foi no início de uma reunião que contou com 19 dos seus 37 ministros relacionados a área social do governo.

O produto final deverá ser um balanço dos 100 dias do governo. Mas – isso – em abril. O que aconteceu até agora, contudo, foi a exposição do seu Ministério publicamente, e não só para inglês ver.