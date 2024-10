O que se sabe e o que precisa ser feito no escândalo do STJ

Reveladas por VEJA desta semana, as profundezas do novo escândalo no Superior Tribunal de Justiça desnudam crimes como homicídio, tráfico de influência envolvendo advogados e corrupção com o intuito final de vender sentenças de ministros da corte.

É muito ruim para um magistrado de um tribunal superior – o segundo mais importante do país – ver funcionários de quatro gabinetes suspeitos de negociar suas decisões judiciais.

E é igualmente assustador que o país testemunhe o STJ – que trata de assuntos tão importantes – envolvido, mais uma vez, num escândalo como este.

O esquema tem digitais muito claros dos funcionários do gabinetes, mas a verdade é que todo escândalo passa, ao final, por venda de sentença, que é assinada pelo ministro, e não pelos assessores dos gabinetes.

Brasília acordou sob um mar de lama da corrupção e o país precisa que essa investigação vá até o fundo.

É imprescindível responder se os ministros sabiam ou não do que acontecia em seus gabinetes. Ou eles são corruptos ou são ingênuos demais, enganados em suas decisões por esses funcionários sem escrúpulos.

Nos dois casos, os colegas de toga não estão aptos a ocupar cargos tão importantes. A Polícia Federal, de qualquer forma, precisa responder quem são os magistrados e qual o grau de envolvimento de cada um deles.