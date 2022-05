O que revela a nova jogada de Bruno Araújo contra João Doria

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, sempre deixou claro que faria de tudo para atrapalhar João Doria na corrida presidencial. Desde as prévias para escolha do candidato do partido à Presidência da República, agiu sistematicamente para enfraquecer politicamente o ex-governador paulista.

Além de escolher desafetos de João Doria para coordenar o processo, Bruno Araújo criou uma metodologia de votação que desfavorecia João Doria. Contrariando os valores defendidos pelo PSDB, pela primeira vez na história do partido o peso do voto de um parlamentar foi maior que o voto de um militante.

O presidente do PSDB também aprovou o aplicativo de votação da Universidade de Pelotas, coincidentemente terra de Eduardo Leite, um dos concorrentes das prévias, mesmo após um relatório de consultoria contratada pelo partido apontar vulnerabilidade no sistema.

O que ocorreu depois, leitor, foi o seguinte: o aplicativo falhou e o partido teve que buscar ferramentas alternativas para salvar o pleito.

Doria venceu, mas Bruno Araújo seguiu tentando reverter o resultado, com atos e declarações à imprensa de boicote ao ex-governador paulista. A atitude de desprezo pelas prévias, além de antidemocrática, é um insulto ao contribuinte, que custeou os R$ 12 milhões gastos no pleito interno do partido.

Ao contrário do que se espera de um presidente de partido, Araújo também não demonstrou nenhuma intenção de reforçar o protagonismo do PSDB no jantar de empresários do grupo Esfera Brasil, em abril.

Diante de dezenas de convidados ele afirmou, sem meias palavras, que o partido não terá candidato próprio à presidência. O áudio das declarações vazou, provocando mal estar entre a militância e os filiados.

Após isso, Doria retirou Araujo do posto de coordenador-geral da campanha e ele, o presidente do PSDB, tuitou: “Ufa. Comando que nunca fiz questão de exercer.”

O deboche também irritou a militância tucana, que levou a hashtag #renunciabrunoaraujo aos trending topics. Nas redes sociais, Araújo foi comparado a Judas. Frases como “se joga no colo do Aécio” também foram compartilhadas em seu perfil.

Posteriormente, ao ser questionado sobre os critérios que serão adotados pela coligação para a escolha de um nome em consenso, Bruno Araújo respondeu, seguindo uma lógica que claramente só atende a interesses próprios: “Na política primeiro a gente escolhe o candidato e depois, os critérios”.

Ontem, no dia 18 de maio de 2022, a 136 dias da eleição, Bruno Araújo tentou mais uma vez derrubar a candidatura de Doria à presidência. Ele prefere Simone Tebet e o MDB, em detrimento do seu próprio partido.