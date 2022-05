Após reunião do PSDB, Aécio diz que candidatura de Doria é inviável

A cúpula tucana discute no início da noite desta terça-feira, 17, em reunião na sede nacional do PSDB em Brasília, uma proposta do deputado Aécio Neves (MG) para convidar o ex-governador paulista João Doria para uma conversa com seus correlegionários para que ele próprio ouça das lideranças regionais que a sua candidatura à Presidência atrapalha o partido nos estados. “Ele (Doria) terá duas alternativas: o gesto de grandeza política de desistir de sua candidatura ou permanecer nesse enfrentamento”, disse Aécio.

Segundo o deputado, a ideia é convidar Doria para essa conversa já nesta quarta-feira, 18. “Maior que seu projeto presidencial é o interesse do partido e do país”, disse Aécio ao deixar a reunião, que não foi acompanhada pela imprensa. Aécio voltou a afirmar que defende que o partido tenha candidatura própria e apresente alternativas para o país, mas sustentou que a manutenção do nome de Doria é inviável.

O partido também deve continuar as tratativas para a formação de uma aliança com o MDB, mas sem tomar uma decisão final sobre a candidatura até amanhã, como havia sido definido inicialmente. “O que se espera é que, se candidatura se mostra inviável, o próprio candidato possa fazer uma reavaliação e permitir ao PSDB continuar apresentando ao Brasil um projeto. Continua-se conversando com o MDB, não se avança em entendimento sobre pesquisa (para a definição do nome), nada disso”, afirmou.

Segundo relato de um dos presentes, houve uma avaliação unânime de que a carta divulgada por Doria no final de semana na qual acusa a direção do partido de “golpe” ao tentar impedir a sua candidatura foi um erro político do ex-governador de São Paulo.

O deputado Carlos Sampaio (SP) acrescentou que a carta também foi um erro jurídico, pois o entendimento é que nada se sobrepõe à convenção partidária, que ainda será realizada. Os tucanos de São Paulo pediram que a reunião com Doria seja postergada — não ocorra amanhã, mas em alguns dias — e isso está em discussão. Cesar Gontijo, membro da direção nacional do PSDB, fez um apelo para que o partido desse 45 dias de prazo para Doria, antes de tomar qualquer decisão, mas a ideia não prosperou.

Doria, que venceu as prévias em novembro passado para ser o candidato do PSDB ao Planalto — e que renunciou ao governo de São Paulo em abril com esse objetivo –, já sinalizou que vai à Justiça se a direção do partido mudar de ideia.

A reunião desta tarde teve a presença de vários nomes importantes do tucanato, como o presidente da legenda, Bruno Araújo, o senador Tasso Jereissati (CE) e vários deputados.

