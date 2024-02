O que Lula esqueceu em meio ao ataque a Israel

Dentro da frente ampla que elegeu Lula em 2022 e derrotou a extrema-direita há brasileiros da extrema-esquerda, da centro-esquerda, do centro e até da direita democrática. No caso, representando a centro-direita.

Compreenderam?

Nenhuma dessas pessoas queria pagar para ver o que um líder sádico (amante da tortura), reacionário (quando lhe convém), golpista, populista e com uma visão terraplanista do mundo – cultuando, entre outras coisas, a estupidez – poderia fazer com o Brasil, se eleito para um segundo mandato.

Pois bem!

Muitas pessoas de centro e de centro-direita, por exemplo, não concordam, sob nenhum aspecto, com a última fala de Lula – e não é por não compreenderem a magnitude do horror cometido por Israel em Gaza após o ataque terrorista de 7 de outubro.

É porque o Holocausto tem o seu lugar na História como ponto de inflexão, a linha que dividiu a história pós-moderna entre o bem e o mal – o Iluminismo e as trevas – na segunda grande guerra mundial.

Após vencer o neofascismo tupiniquim, Lula já falou que a democracia é relativa na frente de Nicolás Maduro (existe emoji de revolta?) e comanda um governo que passa pano para as sistemáticas violações autoritárias de Daniel Ortega, na Nicarágua.

Lembrem-se que o jovem presidente do Chile, Gabriel Boric – representante da nova esquerda que nasceu na América Latina -, condenou, em solo brasileiro, a velha forma de fazer política de Lula.

Se o Lula quer o Jair Bolsonaro (hoje inelegível) – ou o bolsonarismo radical liderado por outra cobra do serpentário – como adversário em 2026, acho arriscado. Mas existem outras formas de se fazer isso.

Se estiver ouvindo a esquerda radical dentro do petismo, é um erro e uma decepção. Estará soltando a mão (para usar uma expressão da esquerda) de quem o ajudou a chegar no poder.

Não precisa passar pano para as ditaduras de esquerda e dar palanque para a extrema-direita, como já sabemos que acontecerá no próximo domingo, 25, ao redor de Bolsonaro-sem-passaporte na Avenida Paulista.