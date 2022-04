O que as pesquisas de maio vão revelar sobre Lula e Bolsonaro

Com exceção dos evangélicos, Jair Bolsonaro diminuiu a vantagem que Lula tinha em 17 segmentos de eleitores. São eles: homens, mulheres, estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, pessoas entre 16 e 34 anos, entre 34 e 55 anos, aquelas com mais de 55 anos, que recebem até dois salários mínimos, ou entre dois e cinco salários mínimos, assim com os com mais de cinco salários mínimos – isso sem contar nas cinco regiões brasileiras e entre os católicos.

É o que mostra a coluna Maquiavel em levantamento realizado com dados da última rodada da pesquisa XP/Ipespe embaixo do braço.

A diferença mais relevante que foi tirada por Bolsonaro ocorreu na região Sul – o atual presidente tirou uma vantagem impressionante de 18 pontos e passou Lula em cinco pontos, ou seja, cresceu 23 pontos em quatro meses. Em janeiro Lula vencia no Sul por 40% a 22%, hoje Bolsonaro está com 39% contra 34% do petista. Entre os mais de 55 anos, Bolsonaro tirou uma diferença de 13 pontos. Naqueles que cursaram o ensino superior, Bolsonaro diminuiu em 12 pontos.

Para cientistas políticos, uma parte dos eleitores de Sergio Moro caiu no colo de Bolsonaro após o ex-juiz da Lava Jato desistir da disputa, há 25 dias. Outro fator, segundo especialistas, é a abertura dos cofres do governo para os estados e municípios, através do orçamento, incluindo o secreto.

Mas o mais importante é que, a partir de agora, o jogo eleitoral deve se afunilar – com desistência de alguns candidatos, união de outros da chamada terceira via, deixando o eleitor cada vez mais decidido sobre a escolha a fazer em 2022.

É o que explicam os mesmos cientistas políticos para a coluna. Aliás, o mês de maio será fundamental para isso, pois mostrará se Bolsonaro continuará a se recuperar, ou se atingiu o teto. É esperar para ver.