O péssimo clima na Caixa com a investida do Centrão

Oito associações de empregados da Caixa vão publicar um manifesto conjunto em defesa da permanência da atual presidente do banco, Maria Rita Serrano, no cargo. O texto, ao qual a coluna teve acesso com exclusividade, afirma que “a CAIXA necessita de foco na implementação das mudanças em curso, não podendo ficar exposta a interesses sem compromisso com a empresa e com o povo brasileiro”.

“A capacidade de a empresa dar as respostas e prestar os serviços cada vez mais demandados pela sociedade brasileira requer estabilidade e continuidade de projetos estratégicos de médio e longo prazo, o que contribui decisivamente com os resultados e a qualidade dos serviços prestados”, afirmam as entidades.

A presidência da Caixa se tornou, nos últimos dias, uma das posições cobiçadas pelo Centrão, que reivindica mais espaço no governo Lula após ajudá-lo a aprovar, na Câmara, o projeto da reforma tributária. Os ministérios da Saúde e do Esporte, comandados por mulheres, assim como a Caixa, também são alvo da instabilidade provocada pela aparente disposição do governo em saciar o apetite do Centrão por cargos.

Assinam o manifesto as principais entidades representativas das carreiras do banco estatal, incluindo a Federação Nacional das Associações dos Gestores da Caixa Econômica Federal (Fenag), que tem cerca de 20 mil associados. Completam a lista as associações dos advogados (Advocef), dos auditores internos (AudiCAIXA), dos avaliadores de penhor (Anacef), dos Empregados da Caixa no Trabalho Social (SocialCAIXA) , dos engenheiros, arquitetos e administradores (Aneac) e dos trabalhadores nas empresas de crédito (Contec). A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul (Apcef/RS) também assina o texto.

Leia abaixo a íntegra do manifesto assinado pelas entidades da Caixa em defesa de Maria Rita Serrano:

“As entidades representativas de empregados da CAIXA manifestam apoio às ações de fortalecimento institucional empreendidas pela atual gestão, liderada pela empregada de carreira Maria Rita Serrano, especialmente no que diz respeito à melhoria do clima organizacional.

A capacidade de a empresa dar as respostas e prestar os serviços cada vez mais demandados pela sociedade brasileira requer estabilidade e continuidade de projetos estratégicos de médio e longo prazo, o que contribui decisivamente com os resultados e a qualidade dos serviços prestados.

Neste momento, a CAIXA necessita de foco na implementação das mudanças em curso, não podendo ficar exposta a interesses sem compromisso com a empresa e com o povo brasileiro.

Desse modo, as entidades externam sua preocupação e seu comprometimento com os valores e princípios necessários para efetivar o papel público e social que a CAIXA deve exercer.

Defenda a CAIXA e o BRASIL você também!

Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef)

Associação Nacional dos Auditores Internos da Caixa Econômica Federal (AudiCAIXA)

Associação Nacional dos Avaliadores de Penhor da Caixa Econômica Federal (Anacef)

Associação Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal no Trabalho Social (SocialCAIXA)

Associação Nacional dos Engenheiros, Arquitetos e Administradores de Rede da Caixa Econômica Federal (Aneac)

Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec)

Federação Nacional das Associações dos Gestores da Caixa Econômica Federal (Fenag)

Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul (Apcef/RS)”