O novo plano de Barbalho para a Conferência da ONU sobre clima no Brasil

Atualizado em 19 out 2023, 17h09 - Publicado em 19 out 2023, 17h08

O governo do Pará está construindo um grande parque, em Belém, para abrigar a 30ª conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que acontecerá em 2025.

A ideia do governador Helder Barbalho é a de plantar árvores nativas do país em uma área de 500 mil m2, onde funcionava o antigo aeroporto da cidade – deixando o espaço como um dos grandes legados do executivo estadual para a população.

Isso, no que se refere à COP 30.

Já foram plantados os primeiros 18 Ipês, de um total de 1.310 árvores nativas que serão enraizadas naquela área – 456 de grande porte, 783 de porte médio e 71 de pequeno porte. O projeto prevê que todas elas ganhem estatura até a realização da conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

É um projeto que também tem o intuito de melhorar a imagem do estado, que liderou durante anos desmatamento no Brasil, com a restauração de nossa mata tradicional. O projeto prevê o replantio de espécies como Pau Brasil, Açaizeiro, Bacana, Ingá Cipó, Ipê Roxo e Seringueira.

