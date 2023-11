O nome que Lula sinaliza como o número 1 para a PGR

O presidente Lula sinalizou, em conversas reservadas, que pode indicar o subprocurador Paulo Gonet para o cargo de procurador-geral da República.

Essa sinalização acontece em um momento em que ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram extremamente irritados com o governo Lula.

Nesta semana, o Senado aprovou uma PEC que limita poderes de magistrados da corte com o inesperado voto do líder do governo petista na Casa, Jaques Wagner.

O nome de Paulo Gonet é apoiado por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, dois dos togados que mais reclamaram da aprovação da PEC – patrocinada pelo bolsonarismo, mas que ganhou o voto de um importante petista.

A nomeação pode acalmar os ânimos no STF, que deve julgar matérias de interesse da gestão petista nos próximos meses.

Entretanto, o fato de Lula ter se mostrado inclinado a fazer indicação de Paulo Gonet para a PGR não quer dizer que ela de fato acontecerá.

O presidente continua analisando nomes e, desde a redemocratização, nunca um chefe do executivo demorou tanto – já são 60 dias – para apontar o nome do chefe do Ministério Público Federal.

