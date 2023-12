O maior perigo para Boulos, segundo diretor de instituto de pesquisa

Candidato a prefeito de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, precisa fazer mais alianças para evitar o temido teto que impeça sua vitória nas eleições municipais de 2024.

Essa é a avaliação de Murilo Hidalgo, dono da Paraná Pesquisas, instituto que mais se aproximou do resultado oficial do primeiro e do segundo turno das eleições de 2022.

“A campanha do Boulos parece muito com a de Bolsonaro, que tinha teto. Ele precisa fazer uma aliança maior, e fazer algumas coisas diferentes em sua pré-campanha. Se continuar do jeito que está, tem teto”, garantiu à coluna Murilo Hidalgo.

Nesta quarta-feira, 13, a Paraná Pesquisas divulgou novo levantamento no qual Boulos e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, estão empatados tecnicamente na disputa pela prefeitura.

De acordo com o levantamento, no principal cenário, Boulos tem 31,1% das intenções de voto, seguido por Nunes, que tem 25,4%.

Os dois candidatos estão dentro da margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, como mostrou a coluna Maquiavel.

Na sequência, aparecem os deputados federais Tábata Amaral (PSB), com 8,9%; Ricardo Salles (PL), com 8,3%; e Kim Kataguiri (União Brasil), com 5,4% — todos empatados entre si na margem de erro.

Em um cenário apenas com os dois principais candidatos – hoje o provável cenário de um eventual segundo turno -, Nunes já aparece numericamente à frente de Boulos: ele tem 41,3% das intenções de voto contra 39,8% do adversário.