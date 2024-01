O maior alerta do 8 de Janeiro, por Silvio Almeida

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, acredita que a data do 8 de Janeiro deve ser usada como um “alerta permanente, que nos lembre dos perigos que ainda rondam o Brasil”.

Em mensagem enviada à coluna, o ministro de Lula afirma que “foi uma tentativa de golpe, e não apenas contra as instituições democráticas e republicanas, mas contra o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores e os mais pobres”.

Para Silvio Almeida, “o espectro do golpismo e do ódio mal disfarçado de ‘patriotismo’ ainda está vivo e precisa ser derrotado”.

Leia abaixo a íntegra da mensagem exclusiva enviada à coluna pelo ministro dos Direitos Humanos:

“Devemos, em minha opinião, fazer do 08 de janeiro uma data de alerta permanente, que nos lembre dos perigos que ainda rondam o Brasil. Foi uma tentativa de golpe, e não apenas contra as instituições democráticas e republicanas, mas contra o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores e os mais pobres. Basta ver que aqueles que não aceitaram o resultado das urnas e, antes, fizeram de tudo para tumultuar o processo eleitoral, foram os mesmos que quando no poder impuseram ao povo brasileiro a fome e a doença. Portanto, o espectro do golpismo e do ódio mal disfarçado de ‘patriotismo’ ainda está vivo e precisa ser derrotado”.

