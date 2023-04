O grupo asiático que mantém o Greenpeace em alerta no Brasil

Praga cíclica e migratória, certos tipos de gafanhotos são capazes de dizimar plantações inteiras em minutos. Quando encontram condições climáticas desfavoráveis, juntam-se em grupos para viajar rumo a novas terras, e passam a disputar espaços e recursos com o homem.

No mundo empresarial, é possível encontrar movimentos análogos ao descrito mundo dos fitófagos insetos. Um dos exemplos mais recentes e temerários foi denunciado pelo “Le Monde” em reportagem que integra uma série denominada “Deforestation Inc“, algo como “A Corporação do Desmatamento.”

O material jornalístico, elaborado em parceria com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, foi construído a partir do testemunho de um ex-analista, chefe da AsiaPulp & Paper e que, segundo a publicação, usa a indonésia Paper Excellence como fachada para ações de “greenwashing”, conduta nefasta de empresas que utilizam premissas de ESG para ganhar engajamento e investimentos, mas só da porta pra fora. Os impérios estão interligados, embora trabalhem intensamente para denotar o contrário. Ambos pertencem à mesma família indonésia, os Widjaja, que administram o conglomerado Sinar Mas.

A APP é responsável pela derrubada de mais de 1 milhão de hectares de florestas só na Indonésia o que a fez perder a certificação FSC (Forest Stewardship Council), essencial para entrar nos mercados da Europa e da América do Norte.

O histórico das empresas de papel e celulose está bem documentado e inclui muito desmatamento, drenagem de turfeiras, incêndios florestais graves, conflitos agrários, além de criminalização e intimidação de ativistas de base na Indonésia. Problemas que não se limitam à Ásia. Críticas ferozes chegam do Canadá, onde a Paper Excellence está prestes a expandir drasticamente sua influência sobre as florestas daquele país com a aquisição de uma das maiores madeireiras canadenses. A operação é alvo de um alerta emitido pelo Conselho Nacional de Defesa dos Recursos Naturais e mobiliza a Câmara dos Comuns em audiências públicas.

Como isso nos afeta? A APP tem uma nova rota migratória: o Brasil. E um plano temerário em ação. A Paper Excellence disputa o controle da brasileira Eldorado Celulose, empresa com mais de 5 mil trabalhadores localizada em Três Lagoas (MS) e que registrou seu melhor resultado financeiro no ano passado. Uma joia do setor.

Em entrevista à coluna, o Assessor Estratégico Internacional do Greenpeace, Daniel Brindis, defendeu que as autoridades brasileiras fiquem atentas às investidas da Paper de operar em território nacional. “Eu diria que as autoridades e os interessados devem ficar de olho diante da possibilidade de mudanças de posturas dessa empresa no Brasil. A liderança importa, e o que vemos é um histórico ruim, de controvérsias e compromissos não cumpridos”, disse o representante do Greenpeace para quem a estratégia da APP de dominar o mercado de papel e celulose tem consequências. “Várias empresas se afastaram dos negócios com a APP por causa dos problemas socioambientais em que o grupo se envolveu. Então, a APP quer se tornar inevitável no mercado. Vai ficar mais difícil achar opções e cumprir os acordos de responsabilidade firmados”, adverte Brindis.

Há pouco mais de 10 anos, o Greenpeace promoveu uma campanha mundial que teve a Asia Pulp and Paper no centro de uma polêmica. A boneca Barbie, fabricada pela Mattel, foi apontada como conivente com a devastação da floresta tropical na Indonésia,pois usava matéria-prima da APP na produção das embalagens dos bonecos. Com a pressão, acordos foram firmados e outras empresas se afastaram de negócios com a Asia Pulp and Paper. A nuvem agora se aproxima do Brasil.

