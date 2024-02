O estrago da PF nos planos do partido de Bolsonaro

Integrantes da cúpula do PL admitem reservadamente que a Operação ”Tempus Veritatis”, da Polícia Federal, pode atrapalhar os ambiciosos planos do partido nas eleições municipais.

Hoje no lugar do PSDB como maior legenda de oposição ao PT (ainda que bem mais conservadora que a social democracia), o PL é fruto da polarização do nosso tempo.

Recebeu agora, contudo, o maior revés político desde a eleição de 2022, quando elegeu 99 deputados, mostrando-se a força capaz de atrapalhar os planos do governo Lula.

Com a prisão em flagrante de Valdemar Costa Neto, presidente da legenda, de posse de uma arma ilegal e uma pepita de ouro proveniente do garimpo ilegal, o quadro mudou.

Não só porque o garimpo foi incentivado durante os quatro anos do governo Bolsonaro mas por causa de outras medidas cautelares diversas, como a proibição da comunicação entre investigados.

Por decisão judicial, Valdemar não pode falar com Bolsonaro que não pode conversar com Braga Netto. Será assim até que os planos para tentativa de golpe e abolição da democracia sejam apurados.

Basicamente, é um telefone sem fio no maior partido de direita do Brasil a meses da eleição que vai definir a política nas capitais, mas também os palanques para 2026.

Toda a estratégia para o pleito fica em banho maria com os três principais operadores do PL incomunicáveis.