O apresentador e humorista que exaltou Bolsonaro e criticou Lula

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, que apresenta o programa A Praça é Nossa, no SBT, criticou exageradamente o presidente Lula no Roda Viva nesta segunda, 3.

“Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil… ser presidente da República? Por isso que o país está desse jeito”, afirmou, dizendo que faria uma pergunta sobre esse tema ao petista, caso ele aceitasse um pedido de entrevista já feito à presidência da República.

Carlos Alberto de Nóbrega também criticou o fato de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ter sido recebido com tapete vermelho no Palácio do Planalto, motivo de chacotas no programa A Praça é Nossa.

Dizendo que não mistura trabalho com os ideias, o humorista elogiou Jair Bolsonaro. Contou que, ao ser homenageado pelo Congresso, foi chamado pelo líder da extrema-direita, que fez uma “festa danada” para ele.

“Eu fui homenageado pelo Congresso. Cheguei na véspera e me disseram que o presidente queria me conhecer. Eu fui, ele fez uma festa danada, tiramos foto…”, contou. “No dia seguinte ia ter a minha homenagem e o presidente foi lá. Ele atravessou a pé [do Palácio do Planalto até o Congresso]. Acho que nenhum presidente fez isso antes, com nenhum comediante”, completou

Continua após a publicidade

Siga