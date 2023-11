O acordo entre governo do Pará e o Airbnb para a COP30

O Governo do Pará e o Airbnb anunciam nesta segunda, 20, projeto com foco na 30ª conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém em 2025. O objetivo é ampliar os leitos para receber cerca de 70 mil visitantes que estão sendo aguardados no encontro.

“Essa parceria com a Airbnb vai estimular os paraenses a colocar suas residências na plataforma e ter uma renda extra desde já. Também vai ampliar a oferta de leitos na COP”, explica Hana Ghassan Tuma, presidente do Comitê da COP 30 e vice-governadora.

O acordo prevê a criação de materiais informativos para potenciais anfitriões da COP 30.

Os organizadores terão dois navios de cruzeiro que ficarão ancorados no porto de Belém para que suas cabines sejam alugadas para quem for na COP. Salas de aulas de escolas serão reformadas para que possam ser usadas como hospedagem para militantes verdes.

Há também o financiamento para modernizar os hotéis e ampliar a oferta de residências. Entre estas, as de imóveis de luxo, capazes de receber chefes de Estado, dirigentes da ONU e de instituições internacionais.

Com o objetivo de promover novos destinos turísticos na região, o Airbnb também lançará uma nova rota turística no estado, que vai integrar o programa #RotasAirbnb. A ideia é criar novos destinos, além de Alter do Chão, lançado em 2022.