Nova decisão de Moraes acerta em cheio Bolsonaro e o bolsonarismo

Faltando menos de dois meses para o fim do governo de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda busca sufocar os últimos suspiros antidemocráticos do bolsonarismo.

Em nova decisão nesta segunda, 7, Moraes determinou que as polícias civis e militares dos estados e do Distrito Federal, assim como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, apresentem no prazo de 48 horas todas as informações que coletaram sobre os responsáveis pelos bloqueios de rodovias e protestos em frente a bases militares que estão acontecendo desde o fim da eleição.

As tais manifestações golpistas.

Moraes acerta ao fechar o cerco porque as polícias – em especial a militar – tem em sua maioria apoiadores do atual presidente. Ao tomar uma decisão como essa, o ministro está garantindo que as informações sobre o que está acontecendo na ponta da linha das investigações desses atos antidemocráticos cheguem até ele.

Essas atitudes golpistas sempre foram alimentada por Jair Bolsonaro durante toda a sua gestão. Agora, consternado com a derrota, o presidente se limitou a gravar um vídeo pedindo que os manifestantes liberassem as estradas. Mantida essa postura – e em se tratando do atual presidente isso pode mudar – a tendência é de que os movimentos percam força com o passar dos dias.

A derrota do atual governo foi um grande choque para os apoiadores mais radicais de Bolsonaro. Moraes está se certificando de que vai responsabilizar todos aqueles que ainda tentam descumprir a constituição enquanto estão sob a proteção de um governo que não tem nenhum apreço pela democracia.