Lula refaz o que havia sido desfeito por Bolsonaro

Após os terríveis anos Bolsonaro, as políticas afirmativas, sob Lula, finalmente voltam a sair do papel.

Que Jair Bolsonaro não atuava pela minoria, por justiça social e por igualdade, todo mundo sabe. Que ele descontinuou importantes políticas públicas na área de saúde (em plena pandemia), educação e ciência e tecnologia, também. O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, do Ministério da Educação (MEC), foi um deles.

Criado em 2013 e sem novas chamadas desde 2018, a política foi extinta em 2022 durante o desmonte da educação comandado pelo líder da extrema-direita, mas relançada nesta quinta, 29, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão vinculado ao MEC, em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi/MEC).

O objetivo é formar e capacitar estudantes pretos, pardos, indígenas, além de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Os cursos serão realizados em universidades, instituições de educação profissional e tecnológica, assim como em centros de pesquisa de excelência tanto no Brasil quanto no exterior.

Com o investimento anunciado de R$ 600 milhões, a fundação detalha que o programa atuará em diversas frentes: formação de professores e pesquisadores no país e no exterior, formação de professores da Educação Básica e capacitação para acesso à Pós-Graduação.

Embora ainda esteja patinando em algumas áreas e sofrendo com articulações políticas, o lançamento dessa ação hoje dá um pouco de alívio e uma esperança de que o país voltará a olhar para suas minorias e estará sempre preocupado em reparar injustiças sociais.

