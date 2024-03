Longe da guerra, ucraniano une adversários em Salvador

A milhares de quilômetros do conflito entre seu país natal e a Rússia, o ucraniano naturalizado brasileiro Aleixo Belov une adversários políticos na capital da Bahia. Tanto o governador Jerônimo Rodrigues (PT), de esquerda, quanto o prefeito Bruno Reis (União), de direita, são esperados para o evento em homenagem ao navegador que acontecerá na próxima quinta-feira (7/3), no Museu do Mar, em Salvador.

A homenagem é promovida pela Associação Amigos da Marinha de Salvador, que convidou autoridades dos Três Poderes para a inauguração de uma placa dentro do museu que abriga, entre outros artefatos, o veleiro original usado por Belov na volta ao mundo feita de março de 1980 a maio de 1981 – a primeira das cinco feitas por ele, sendo a última em 2016.

Belov também é formado em engenharia pela Universidade Federal da Bahia e se notabilizou como engenheiro naval por ter desenvolvido uma técnica que permite a produção de concreto submerso com a mesma qualidade com que se faz em terra.