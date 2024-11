Frase do dia

“A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil – a ideia de aplacar e deslegitimar a democracia e suas instituições. Reforça também e, sobretudo, a necessidade de responsabilização de todos que atentem contra a democracia. Cabe a pergunta: onde foi que nós nos perdemos nesse mundo de ódio, intolerância e golpismo. Por que, subitamente, se extraiu o pior das pessoas?” (Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, se mostrando contra a anistia aos golpistas do 8 de Janeiro após o atentado contra a corte pelo homem-bomba do PL)