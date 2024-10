“Esses dias fui na posse de um ministro num tribunal, era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira. […] Então quando venho aqui e vejo que Brasil está representado na questão de gênero, na questão racial, fico com orgulho. Porque o Itamaraty é um centro de excelência” (Lula, presidente da República, discursando sobre a desigualdade e o racismo na formatura do Instituto Rio Branco)