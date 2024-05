“Olha, eu votei nele [Eduardo Leite] para governador. Eu era presidente do PT e o nosso apoio foi fundamental para que ele fosse eleito. E acredito, inclusive, que ele votou no mesmo candidato que eu para presidente da República” (Paulo Pimenta, ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, tentando minimizar, em entrevista ao jornalista Renato Machado, a crise gerada pela indicação de seu nome para o cargo)