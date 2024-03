Frase do dia

“Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia. Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Marielle e por quê?Agradeço o empenho da PF, do Governo Federal, do MP federal e estadual e do ministro Alexandre de Moraes. Estamos mais perto da Justiça! Grande dia!” (Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã da ex-vereadora, após ser informada da prisão de três supostos mandantes do bárbaro assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes)