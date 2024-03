“A fonte de poder na Rússia é o povo. E a quem quis suprimir nossa vontade, nossa consciência… ninguém na história jamais conseguiu fazer isso. Não aconteceu no passado e nunca vai acontecer no futuro” (Vladimir Putin, presidente da Rússia, comemorando a vitória em mais uma eleição controlada com sua mão de ferro – a mesma que o mantém no poder desde 1999 para perseguir opositores)