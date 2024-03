“Caso o comandante [do Exército Freire Gomes] tivesse anuído, a tentativa de golpe de estado teria se consumado” (Carlos Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Força Aérea Brasileira, contando como um general evitou a ruptura da ordem democrática no Brasil. A declaração foi dada em depoimento à Polícia Federal no dia 1º de março, mas só foi revelado nesta sexta, 16)