“A minha verdadeira paixão é o Brasil, e toda essa luta acabou sendo simbolizada na [vida] do presidente Lula. Não há nada mais importante que o terceiro governo de Lula ser sucedido pelo quarto” (José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, lançando a campanha do Lula-4 em sua festa de aniversário de 78 anos. Preso no mensalão e no petrolão, o petista é o grande responsável pela eleição do líder operário para o Palácio do Planalto, em 2003)