Frase do dia

“Precisamos falar sobre a responsabilização das plataformas. Não podemos permitir que [elas] sigam lucrando em cima do ódio, coisa que tenho certeza que aconteceu no caso da invasão do meu perfil” (Janja da Silva, primeira-dama, reclamando da demora do X, ex-Twitter, em agir após sua conta ser hackeada. Ela afirma que a rede social de Elon Musk conseguiu “uma hora e meia de monetização” antes que o seu perfil fosse congelado, e encorpou o coro pela regulamentação)