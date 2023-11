“Não tenho que gostar do presidente do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo. Ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileira e ele do Estado dele” (Lula, presidente da República, sobre as relações bilaterais com a Argentina após a vitória do ultradireitista Javier Milei)