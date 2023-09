“Um órgão policial que protagoniza episódios bárbaros como esses – e que, nas horas vagas, envolve-se com tentativas de golpes eleitorais -, merece ter a sua existência repensada” (Gilmar Mendes, ministro do Supremo, indignado com a Polícia Rodoviária Federal após a confirmação da morte da menina Heloisa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada com um tiro de fuzil em uma abordagem da corporação no Rio de Janeiro)