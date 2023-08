“Muitas vezes eu vejo isso ser tratado na imprensa como uma espécie de ‘ação Robin Hood’, de uma revanche, e não é nada disso. Nós estamos olhando para as boas práticas do mundo inteiro e buscando nos aproximar daquilo que faz sentido do ponto de vista de justiça social” (Fernando Haddad, ministro da Fazenda, cutucando elegantemente jornalistas sobre a cobrança de impostos dos super-ricos para manter as contas públicas saudáveis)