“Meu objetivo é afastar a política do Exército. Somos profissionais e temos que focar no nosso trabalho” (Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante-geral do Exército, em entrevista aos jornalistas Sérgio Roxo e Janaína Figueiredo. O general não permitiu a comemoração do Golpe de 1964 nos quartéis após os terríveis anos Bolsonaro, que é favorável à tortura e à ditadura)