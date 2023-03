Frase do dia

“O problema que todo mundo fala aqui no Brasil, já ouvimos várias vezes, é a taxa de juros. A taxa de juros reais de vocês é realmente chocante. Os números que vocês estão falando a respeito são um tipo de taxa de juros capaz de matar qualquer economia. Na verdade, eu acho notável que o Brasil tenha sobrevivido ao que normalmente seria uma pena de morte” (Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, reforçando o coro contra o Banco Central, que começa hoje a reunião do Copom. A declaração foi dada no seminário “Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o Século 21”, realizado no BNDES)