Frase do dia

“Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão, que é o tentador. O dragão, que já foi vencido, a pandemia, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão da mentira. E a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade” (Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida, durante homilia na principal missa celebrada do dia de Nossa Senhora. Crítico de Jair Bolsonaro, o religioso fez a pregação no mesmo dia em que o presidente visitou o Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo)