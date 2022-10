Frase do dia

Atualizado em 10 out 2022, 11h10 - Publicado em 10 out 2022, 09h56

“Se eu for reeleito e o Supremo baixar um pouco a temperatura… Já temos duas pessoas garantidas lá [Kassio Nunes Marques e André Mendonça]. Tem mais duas vagas para o ano que vem, talvez descarte essa sugestão [de aumentar o número de ministros do STF]. Se não for possível descartar, você vê como é que fica” (Jair Bolsonaro, presidente da República, repetindo o absurdo que já havia dito à VEJA: que analisará a proposta de aumento do número de magistrados do Supremo. Ou seja, o mandatário, que sempre elogia ditaduras, não nega que poderá fazer no Brasil o primeiro ato de uma autocracia, que é a mudança da composição das cortes constitucionais)