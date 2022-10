Frase do dia

“Não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha está tomada. Eu só espero que vocês entendam que este não é qualquer momento no Brasil. É importante que a gente durma e olhe o resultado das urnas em cada estado, em cada voto que o cidadão deu, para a gente entender o momento de decisão e ação. Eu vou sempre estar do lado do povo brasileiro. Coragem não me falta” (Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno das eleições e – agora – a candidata mais cobiçada por Lula e Bolsonaro. A emedebista pedia pressa aos presidentes dos partidos de sua coligação para que ela possa, em breve, anunciar sua posição sobre a segunda etapa do pleito)