“Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel, eu não sei o que está escrito na matéria… qual é o problema?” (Jair Bolsonaro, presidente da República, sobre reportagem do UOL que relembrou o uso de recursos em espécie – por ele e seus familiares – na compra de apartamentos e casas. Há quatro anos, quando venceu as eleições, o mandatário negava o uso de dinheiro vivo em transações imobiliárias. Agora… mudou seu discurso)