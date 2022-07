Frase do dia

“Esse nome já é um erro. A terceira via tornou-se uma peça de ficção mal colocada em que todos se prendem equivocadamente a esse discurso de ‘nem Lula nem Bolsonaro’. Há uma dificuldade de entendimento de como deveria ser construída uma alternativa” (Rodrigo Maia, ex-presidente do Congresso, em entrevista ao Globo. O deputado licenciado tentava explicar que o centro, do qual faz parte, errou no método de enfrentar o petista e o político da extrema-direita. No lado da centro-esquerda, ele questionou: “como se converte este voto? Certamente não é ofendendo o Lula, como o Ciro Gomes tem feito”. Depois, explicou: “Outro erro do nosso campo foi o de não entender ainda como atrair o eleitor que votou em Bolsonaro em 2018, se arrependeu e quer outra opção nessa eleição”.