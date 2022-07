Frase do dia

“[Lula] que vai ligar para mim. Eu tenho certeza que eu não vou ligar para ele. Não tem o ‘se’ nessa questão. É o Flamengo, com todo respeito, enfrentando o Bangu. Com todo o respeito ao Bangu lá do meu Estado, Rio de Janeiro” (Jair Bolsonaro, presidente da República, dando certeza que ganhará as eleições em outubro, e que receberá a ligação do petista concedendo a vitória após a divulgação dos resultados pelo TSE. Ele se comparou ao Flamengo, mesmo sendo palmeirense, e disse que Lula é um time que, neste ano, não se classificou para a quarta divisão do campeonato brasileiro. Bolsonaro mantém a arrogância mesmo perdendo para o ex-presidente em todas as pesquisas eleitorais feitas em âmbito nacional, mas também em várias regiões e estados, incluindo em solo carioca)