Frase do dia

“Queria que as pessoas entrassem na Amazônia como fiz um dia, e mudei minha vida pra sempre. […] Gostaria [também] que as pessoas se sentissem tomadas pela tragédia e refletissem sobre o assassinato dos dois heróis” (Sebastião Salgado, fotógrafo, sobre a exposição “Amazônia”, que chega ao Rio, e o brutal assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, no Vale do Javari, que ecoou para fora do país. Salgado ainda afirmou que a “Funai não trabalha mais na proteção dos indígenas” e “passou a ser um instrumento do agronegócio retrógrado”, exatamente como o indigenista denunciou à coluna)