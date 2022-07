Frase do dia

“Ora, general, as Forças Armadas devem permanecer quietinhas em seu canto, pois não há espaço para elas na direção do processo eleitoral brasileiro. Ponto” (Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, em resposta ao general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, que tem, a mando de Jair Bolsonaro, incitado dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Barbosa criticou a atitude do militar de alta patente, afirmou que ele tem uma clara atitude de “vassalagem em relação” ao atual presidente e sinaliza “que o Brasil caminha paulatinamente rumo a um golpe de Estado”)