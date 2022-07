Frase do dia

“No Brasil há uma guerra em que a todo momento tem míssil sendo lançado em cima do MEC, outro em cima do Ministério da Saúde, outro em cima do Vale do Javari, tirando a vida do Dom, a vida do Bruno e de tantos que tombaram nessa luta” (Marina Silva, ex-senadora, no lançamento de sua candidatura a deputada federal por São Paulo. Ao lado de Fernando Haddad, ela fez duras criticas ao governo Bolsonaro, lembrando casos de corrupção na Educação, de má gestão na pandemia e de violência contra defensores do Meio Ambiente)