Frase do dia

“Com a saída do Doria, seria importante o PSDB lançar candidato. Não para conflitar com a Simone Tebet, que é muito qualificada. O tempo que temos é curto e acho que comportaria a candidatura do [Eduardo] Leite e do PSDB. Na política, nada é impossível” (José Aníbal, ex-senador e militante histórico do PSDB, em entrevista ao Globo. Perdido como o restante do partido, o tucano mostra, ao tentar reavivar a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, que ainda não compreendeu o tamanho do buraco no qual o centro democrático se meteu nos últimos anos. O político, que lutou contra a ditadura, ao menos fez uma diferenciação clara entre Lula e Bolsonaro)

