Frase do dia

“Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o porquê ‘aceitei’ à época. Aliás, objetivo cumprido” (Bruno Araújo, presidente do PSDB, ironizando o fato de ter sido retirado do comando nacional da campanha de João Doria – e revelando uma dimensão ainda maior do já sabido racha no ninho tucano. O embate entre o ex-deputado e o ex-governador acontece no pior momento: quando Doria começa, ainda que timidamente, a reagir nas pesquisas de intenção de voto)