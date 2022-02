Frase do dia

“Eleição não é peru de Natal, não morre de véspera. Eleição tem que trabalhar até a abertura das urnas. Muita gente em 2018 foi dormir com a faixa e acordou derrotada. Não brinco com isso, até me preocupo. Vamos botar a sandalinha da humildade” (Jaques Wagner, senador e pré-candidato ao governo da Bahia pelo PT, querendo evitar o clima antecipado de vitória, diante do favoritismo de Lula nas pesquisas. Na entrevista ao jornal O Globo, Wagner ainda afirmou que “o melhor adversário para enfrentar Lula no segundo turno é o [Sérgio] Moro”)